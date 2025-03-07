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Киев не будет извиняться

14:30 1316

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не собирается извиняться за поведение Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом.

Как сообщает РИА Новости, Подоляк отметил, что Зеленский был прав "по форме и по содержанию".

Он подчеркнул, что президент Украины пытался донести до США важную мысль о необходимости давления на Россию.

По словам Подоляка, никаких ошибок в поведении Зеленского не было, и поэтому Киев не будет приносить извинения.

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