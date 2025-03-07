Американский сенатор раскритиковал Путина

Сенатор-республиканец Линдси Грэм опубликовал сообщение, в котором обвинил президента России Владимира Путина в неподобающем поведении и заявил о возможных угрозах в адрес России.

В своем посте на платформе X Грэм выразил недовольство тем, что Путин "ведет себя вызывающе и публично не реагирует на уговоры президента Трампа".

"Если Путин продолжит избегать серьезных переговоров, я надеюсь и ожидаю, что президент Трамп введет дополнительные экономические санкции против российских банков и энергетического сектора. При необходимости будут применены и масштабные тарифы. Удар по уже ослабленной российской экономике заставит Москву сесть за стол переговоров," – заявил Грэм.