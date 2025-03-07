Израиль выставил против Турции «вора в законе»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об открытии на социальной платформе X официального аккаунта на турецком языке, администратором которого стал пресс-секретарь Арье Шаруз Шаликар. Решение о запуске турецкоязычного аккаунта было принято на фоне усиления роли Турции в качестве ключевого игрока в Сирии после того, как в этой стране пал режим президента Башара Асада. Как известно, Израиль обеспокоен приходом к власти в Дамаске нового руководства Сирии, называя его «исламистскими экстремистами», близкими к Анкаре. И, чтобы сбалансировать растущее влияния Турции в регионе, Израиль проводит активную лоббистскую деятельность как в Вашингтоне, так и в Москве.

Предполагается, что новый аккаунт будет использоваться для пропаганды на широкую аудиторию пользователей соцсетей, говорящих на турецком языке. Однако сразу же после его запуска внимание общественности привлекло прошлое администратора страницы – Арье Шаруза Шаликара, который занимает сегодня высокий пост в Армии обороны Израиля, а в юности был связан с преступным миром. Криминальное прошлое представителя Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар родился в 1977 году в Германии в семье иранских евреев. В молодости конфликт на Ближнем Востоке его совершенно не интересовал – главным для Шаликара были улицы Берлина. Живя в столичном районе Веддинг, юный Шаликар с бомбером, в бейсболке, натянутой на лоб, и 15-сантиметровым позолоченным ножом в кармане мечтал стать «королем улиц». Вскоре он возглавил небольшую преступную группировку, которая занималась похищением людей, грабежами и торговлей наркотиками, а уже в 20 лет считался «хозяином» Веддинга. Достаточно сказать, что подручные Шаликара называли его не иначе, как «Босс Аро». Примерно в те же годы его личность привлекла внимание немецких СМИ. В 17 лет Шаликар напал с ножом на гражданина Германии турецкого происхождения, являвшегося членом враждебной мафиозной группировки. По данным немецкой газеты Tagesspiegel, инцидент произошел после того, как 15 членов конкурирующего клана жестоко избили его. Позднее, уже будучи пресс-секретарем ЦАХАЛа, Шаликар, вспоминая об этом случае, сказал в интервью западным СМИ: «Я вытащил нож и два или три раза ударил жертву в бедро и спину».

Пострадавший выжил, сам Шаликар почему-то никогда не подвергался арестам немецкой полиции, а вот эти «два или три удара ножом» значительно укрепил его влияние в криминальном мире. Рассказывая о своей молодости, Арье Шаруз Шаликар признается: «Я совершал преступления, я был в мафии». Он вспоминает, как его мать плакала каждый вечер, а отец неоднократно выгонял его из дома со словами: «Ты больше не мой сын!» Несмотря на криминальное прошлое, у Шаликара в Веддинге было немало друзей среди турок и курдов. По его словам, он и сегодня поддерживает близкие отношения с двумя турками. В 23 года Шаликар начал интересоваться политикой и вскоре уже говорил о «Земле обетованной». Он называет себя «сионистом сердцем и душой». В тот же период Шаликар выучил русский и турецкий языки. В 2001 году Шаликар репатриировался в Израиль и поступил в Еврейский университет в Иерусалиме, где изучал международные отношения, историю и политику Ближнего Востока, а позже стал официальным представителем Армии обороны Израиля. Заявление Шаликара о запуске нового турецкоязычного аккаунта ЦАХАЛа вызвало широкий резонанс, в том числе, критику и оскорбительные реакции. Эксперты задаются вопросом, почему Израиль выбрал именно этот момент для запуска канала и почему пресс-секретарем был назначен человек со столь сомнительным прошлым.