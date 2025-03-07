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Трамп считает Украину пешкой

The New York Times
14:54 950

Президент США Дональд Трамп придерживается реализма в политике и считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать, чтобы избежать войны с Россией. Такое мнение выразила в авторской колонке обозреватель газеты The New York Times Фара Стокман.

По ее словам, для Трампа характерен подход, при котором безопасность обеспечивается не за счет распространения демократической идеологии, а за счет наращивания собственной силы и избежания столкновений с другими сильными игроками. «Трамп хочет избежать войны с Россией. Для Трампа Америка - великая держава, на которую Россия не посмеет напасть, а Украина - пешка, которой можно пожертвовать», - продолжила журналистка.

Она пояснила, что для Трампа «важнее всего не деньги или идеология страны, а то, насколько она могущественная». Американский лидер якобы верит в то, что нужно «доминировать над слабыми и уважать сильных». «Эта стратегия стара как мир, она называется «реализм», - указала Стокман. Журналистка также выразила мнение, что в нынешней администрации сложилось понимание двух вещей: что либеральный миропорядок был возможен исключительно благодаря американской военной мощи и что жители США больше не хотят платить по чужим счетам.

3 марта Трамп назвал в соцсети Truth Social «худшим заявлением» слова Владимира Зеленского о том, что до завершения войны в Украине еще очень далеко. Он предупредил, что «Америка больше не будет с этим мириться».

Затем стало известно, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву. Трамп во время выступления во вторник перед обеими палатами Конгресса США сообщил, что получил от Зеленского послание о готовности к переговорам по прекращению войны Украине. Зеленский указал, что якобы готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых. В Вашингтоне связывали готовность Киева к переговорам с возможностью возобновления поставок оружия.

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