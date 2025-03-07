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Мировая торговля кофе оказалась парализована

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Мировые торговцы и обжарщики кофе заявили, что сократили закупки кофейных бобов до минимума из-за резкого роста цен, сообщает Reuters.

На ежегодном съезде Национальной ассоциации производителей кофе в Хьюстоне участники заявили, что торговля кофе практически остановилась на фоне 70-процентного подорожания фьючерсов на кофе арабика на бирже ICE.

При этом розничные магазины отказываются принимать подорожание кофе.

Как отметил гендиректор ELCAFE C.A. в Эквадоре Ренан Чуэйри, в 2025 году производитель растворимого кофе впервые не смог продать ожидаемый годовой объем продукции к марту, поскольку существенное повышение цен на остальные товары заставляет покупателей отказываться от тех продуктов, которые не являются остро необходимыми.

Рост цен вызван сокращением производства в главных поставщиках кофе, особенно в Бразилии. Из-за этого многие участники рынка перестали закупать сырье впрок и берут небольшие партии — ровно столько, чтобы хватило на текущие нужды.

Отмечается, что недавний опрос Reuters показал, что цены на арабику могут упасть на 30% к концу 2025 г., поскольку высокие цены сдерживают спрос, а также ожидается рекордный урожай в Бразилии в следующем году. Но пока цены остаются высокими, кофейная индустрия может сильно пострадать.

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