Эрдоган: Турция за независимость Украины и скорое прекращение огня

Турецкие власти поддерживают идею о скорейшем прекращении огня в Украине и остановке атак на земле, в воздухе и на море, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и независимость Украины, нашего стратегического партнера. Мы обращаем внимание на важность прочной дипломатической основы, в рамках которой обе стороны, борющиеся за справедливый, прочный и достойный мир, будут сидеть за столом переговоров. Поддерживаем идею скорейшего установления режима прекращения огня и прекращения атак на земле, в воздухе и на море в качестве меры укрепления доверия между сторонами», - сказал президент Турции в ходе видеоконференции главы Евросовета Антониу Кошты с о странами - партнерами ЕС.

Эрдоган вновь сказал, что Турция «готова внести любой вклад, в том числе осуществить переговорный процесс [между сторонами украинского конфликта], в установление справедливого, прочного и достойного мира на Украине».