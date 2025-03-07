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У Фицо заявили: «Если Россия оккупирует Украину, наконец-то…»

15:20 485

Соратник пророссийского премьера Словакии Роберта Фицо и глава корпуса его советников Эрик Калиняк заявил, что не хотел бы, чтобы россияне оказались на границе со Словакией, оккупировав Украину, одновременно добавив, что считает их «более надежными партнерами», чем украинцев. Об этом сообщает издание Aktuality.

«Я буду циником и скажу, что мы наконец-то будем иметь надежного соседа. Потому что, если вы посмотрите на словацко-украинские отношения и на то, сколько раз нам приходилось их спасать после того, как они наращивали экономический конфликт с Россией, и сколько раз они были не в состоянии нам помочь, то россияне являются более надежным партнером для нас в этом отношении», — сказал Калиняк.

Ранее СМИ писали, что Фицо пытается давить на то, что в случае продолжения помощи со стороны Европейского Союза Украина могла бы сделать «жест благодарности», возобновив транзит российского газа.

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