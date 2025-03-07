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ХАМАС пригрозил убийством заложников

15:25 126

Палестинское движение ХАМАС пригрозил убийством некоторых заложников в случае, если Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа.

«Любая эскалация агрессии против палестинского народа приведет к убийству ряда похищенных», - цитирует Deutsche welle слова представителя движения Абу Убейда.

По данным властей Израиля, ХАМАС продолжает удерживать в Газе 24 заложника и 35 тел похищенных. Согласно информации, среди живых пленников находится солдат, имеющий израильское и немецкое гражданство, и гражданин Таиланда.

Ранее освобожденные заложники сообщали о жестоком обращении со стороны ХАМАС и других группировок. Семьи тех, кто до сих пор остается в плену, опасаются, что время для них уже на исходе.

Напомним, что первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС завершился 1 марта, но стороны пока не договорились о продлении соглашения.

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