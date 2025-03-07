На Абрамовича подают в суд из-за продажи «Челси»

«С самим Абрамовичем существуют принципиальные разногласия по поводу того, на что могут быть потрачены деньги, и, похоже, закон будет единственным способом решить эту проблему», — заявил источник в правительстве.

По информации The Guardian, чиновники хотят направить более двух миллиардов фунтов стерлингов, которые в настоящее время размещены на банковском счете одной из компаний Абрамовича, на помощь Украине.

В мае 2022 года Абрамович продал «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила 5,33 миллиарда долларов. Россиянин был вынужден расстаться с командой, так как попал под санкции правительства Великобритании. После этого клуб не завоевал ни одного трофея.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз стал чемпионом Англии и дважды — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.