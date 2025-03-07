Суд по делу о хищении средств Premium Bank

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльдара Исмаилова прокурор выступил с речью, потребовав приговорить Назакет Мамедханову к 9 годам, а Самиру Алиеву — к 7 годам лишения свободы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу бывшего директора филиала Premium Bank Назакет Мамедхановой и главного кассира этого филиала Самиры Алиевой, обвиняемых в присвоении средств банка на сумму около полумиллиона манатов.

На процессе было оглашено заявление, поступившее в суд от Premium Bank. В нем говорится, что Самира Алиева возместила причиненный банку материальный ущерб, в связи с чем был достигнут компромисс. По этой причине поданный гражданский иск отозван.

Судебный процесс продолжится 4 апреля.

Отметим, что в ходе расследования, проведенного Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, было установлено, что Мамедханова, занимая должность директора филиала №5 Premium Bank, в период с 8 по 23 мая прошлого года, воспользовавшись своим служебным положением, присвоила 461 170 манатов. В этом ей помогала Самира Алиева, работавшая главным кассиром в том же филиале. Последняя перевела 461 170 манатов с банковского счета Мамедхановой через мобильный номер, зарегистрированный в системе «M10», приобретая криптовалюту у разных лиц. Затем средства были размещены на ее счете на платформе Binance.com, где осуществляются операции купли-продажи криптовалют. Обеим женщинам предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

В качестве потерпевшей стороны по делу признан Premium Bank.