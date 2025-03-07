USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
Новость дня
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

Суд по делу о хищении средств Premium Bank

Инара Рафикгызы
15:45 1042

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу бывшего директора филиала Premium Bank Назакет Мамедхановой и главного кассира этого филиала Самиры Алиевой, обвиняемых в присвоении средств банка на сумму около полумиллиона манатов.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльдара Исмаилова прокурор выступил с речью, потребовав приговорить Назакет Мамедханову к 9 годам, а Самиру Алиеву — к 7 годам лишения свободы.

На процессе было оглашено заявление, поступившее в суд от Premium Bank. В нем говорится, что Самира Алиева возместила причиненный банку материальный ущерб, в связи с чем был достигнут компромисс. По этой причине поданный гражданский иск отозван.

Судебный процесс продолжится 4 апреля.

Отметим, что в ходе расследования, проведенного Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, было установлено, что Мамедханова, занимая должность директора филиала №5 Premium Bank, в период с 8 по 23 мая прошлого года, воспользовавшись своим служебным положением, присвоила 461 170 манатов. В этом ей помогала Самира Алиева, работавшая главным кассиром в том же филиале. Последняя перевела 461 170 манатов с банковского счета Мамедхановой через мобильный номер, зарегистрированный в системе «M10», приобретая криптовалюту у разных лиц. Затем средства были размещены на ее счете на платформе Binance.com, где осуществляются операции купли-продажи криптовалют. Обеим женщинам предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

В качестве потерпевшей стороны по делу признан Premium Bank.

Британия передала Украине почти миллиард от активов России
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
16:56 686
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
16:50 291
Трамп направил послание Хаменеи
Трамп направил послание Хаменеи новость дополнена
16:29 1506
Израиль выставил против Турции «вора в законе»
Израиль выставил против Турции «вора в законе» наша корреспонденция
14:48 4175
Почему Алиев объединил АЖД с Бакинским портом?
Почему Алиев объединил АЖД с Бакинским портом? статья концептуальная
6 мартa 2025, 16:30 6944
Не доливают бензин: депутат жалуется на обман на автозаправках в Азербайджане
Не доливают бензин: депутат жалуется на обман на автозаправках в Азербайджане
16:03 1759
Российская армия прорвала украинский рубеж
Российская армия прорвала украинский рубеж обновлено 15:26
15:26 5815
У Фицо заявили: «Если Россия оккупирует Украину, наконец-то…»
У Фицо заявили: «Если Россия оккупирует Украину, наконец-то…»
15:20 2869
Трамп считает Украину пешкой
Трамп считает Украину пешкой The New York Times
14:54 2524
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан новая геоэкономика
13:30 4096
В чем наша сила, брат?
В чем наша сила, брат? наша передовица
02:13 6546

ЭТО ВАЖНО

Британия передала Украине почти миллиард от активов России
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
16:56 686
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
16:50 291
Трамп направил послание Хаменеи
Трамп направил послание Хаменеи новость дополнена
16:29 1506
Израиль выставил против Турции «вора в законе»
Израиль выставил против Турции «вора в законе» наша корреспонденция
14:48 4175
Почему Алиев объединил АЖД с Бакинским портом?
Почему Алиев объединил АЖД с Бакинским портом? статья концептуальная
6 мартa 2025, 16:30 6944
Не доливают бензин: депутат жалуется на обман на автозаправках в Азербайджане
Не доливают бензин: депутат жалуется на обман на автозаправках в Азербайджане
16:03 1759
Российская армия прорвала украинский рубеж
Российская армия прорвала украинский рубеж обновлено 15:26
15:26 5815
У Фицо заявили: «Если Россия оккупирует Украину, наконец-то…»
У Фицо заявили: «Если Россия оккупирует Украину, наконец-то…»
15:20 2869
Трамп считает Украину пешкой
Трамп считает Украину пешкой The New York Times
14:54 2524
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан новая геоэкономика
13:30 4096
В чем наша сила, брат?
В чем наша сила, брат? наша передовица
02:13 6546
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться