В России заявили, что не позволят Германии обзавестись ядерным оружием

Никто не позволит Германии завладеть ядерным оружием, к этому призывают только полные безумцы. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам российского дипломата, «сумасшедшие люди есть везде, в том числе в Германии и не только».

«Конечно, это глупость, никто не позволит Германии обзавестись ядерным оружием. Этого не позволим ни мы, ни американцы, ни вообще режим ядерного нераспространения. Не надо принимать такие вещи всерьез», - сказал Ульянов, комментируя слова политиков ФРГ о том, что Берлину необходимо иметь собственное ядерное оружие.

Ранее представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета Бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что стране в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности необходимо собственное ядерное оружие.