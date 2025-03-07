Не доливают бензин: депутат жалуется на обман на автозаправках в Азербайджане

На некоторых автозаправочных станциях в Азербайджане серьезно нарушаются права граждан — объем заправляемого бензина намеренно занижается различными методами. С таким заявлением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Рази Нуруллаев, передает АПА.

«Или не доливают бензин, или возвращают меньше сдачи. Бывает, что останавливают аппарат и начинают заправку заново, чтобы сбить показания заливаемого топлива. Эти нарушения продолжаются десятилетиями», — утверждает депутат.

Нуруллаев обратил внимание на разницу в показателях на электронных табло автомобилей после заправки на разных станциях: «Современные автомобили оснащены системами, которые показывают, сколько километров можно проехать на полном баке. Почему на отдельных АЗС эта разница составляет 60-90 км? Это прямое свидетельство хищений топлива, объем которых достигает десятков тонн в сутки».

Депутат призвал соответствующие органы принять меры и навести порядок в этой сфере, обеспечив защиту прав потребителей.