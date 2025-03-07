USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
Новость дня
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

Не доливают бензин: депутат жалуется на обман на автозаправках в Азербайджане

16:03 1762

На некоторых автозаправочных станциях в Азербайджане серьезно нарушаются права граждан — объем заправляемого бензина намеренно занижается различными методами. С таким заявлением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Рази Нуруллаев, передает АПА.

«Или не доливают бензин, или возвращают меньше сдачи. Бывает, что останавливают аппарат и начинают заправку заново, чтобы сбить показания заливаемого топлива. Эти нарушения продолжаются десятилетиями», — утверждает депутат.

Нуруллаев обратил внимание на разницу в показателях на электронных табло автомобилей после заправки на разных станциях: «Современные автомобили оснащены системами, которые показывают, сколько километров можно проехать на полном баке. Почему на отдельных АЗС эта разница составляет 60-90 км? Это прямое свидетельство хищений топлива, объем которых достигает десятков тонн в сутки».

Депутат призвал соответствующие органы принять меры и навести порядок в этой сфере, обеспечив защиту прав потребителей.

Британия передала Украине почти миллиард от активов России
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
16:56 689
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
16:50 291
Трамп направил послание Хаменеи
Трамп направил послание Хаменеи новость дополнена
16:29 1511
Израиль выставил против Турции «вора в законе»
Израиль выставил против Турции «вора в законе» наша корреспонденция
14:48 4176
Почему Алиев объединил АЖД с Бакинским портом?
Почему Алиев объединил АЖД с Бакинским портом? статья концептуальная
6 мартa 2025, 16:30 6945
Не доливают бензин: депутат жалуется на обман на автозаправках в Азербайджане
Не доливают бензин: депутат жалуется на обман на автозаправках в Азербайджане
16:03 1763
Российская армия прорвала украинский рубеж
Российская армия прорвала украинский рубеж обновлено 15:26
15:26 5821
У Фицо заявили: «Если Россия оккупирует Украину, наконец-то…»
У Фицо заявили: «Если Россия оккупирует Украину, наконец-то…»
15:20 2872
Трамп считает Украину пешкой
Трамп считает Украину пешкой The New York Times
14:54 2524
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан новая геоэкономика
13:30 4098
В чем наша сила, брат?
В чем наша сила, брат? наша передовица
02:13 6546

ЭТО ВАЖНО

Британия передала Украине почти миллиард от активов России
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
16:56 689
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
16:50 291
Трамп направил послание Хаменеи
Трамп направил послание Хаменеи новость дополнена
16:29 1511
Израиль выставил против Турции «вора в законе»
Израиль выставил против Турции «вора в законе» наша корреспонденция
14:48 4176
Почему Алиев объединил АЖД с Бакинским портом?
Почему Алиев объединил АЖД с Бакинским портом? статья концептуальная
6 мартa 2025, 16:30 6945
Не доливают бензин: депутат жалуется на обман на автозаправках в Азербайджане
Не доливают бензин: депутат жалуется на обман на автозаправках в Азербайджане
16:03 1763
Российская армия прорвала украинский рубеж
Российская армия прорвала украинский рубеж обновлено 15:26
15:26 5821
У Фицо заявили: «Если Россия оккупирует Украину, наконец-то…»
У Фицо заявили: «Если Россия оккупирует Украину, наконец-то…»
15:20 2872
Трамп считает Украину пешкой
Трамп считает Украину пешкой The New York Times
14:54 2524
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан новая геоэкономика
13:30 4098
В чем наша сила, брат?
В чем наша сила, брат? наша передовица
02:13 6546
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться