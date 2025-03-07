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Байрамов отправился в Саудовскую Аравию

16:08 579

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в город Джидда (Саудовская Аравия).

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита запланировано участие министра Джейхуна Байрамова во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, а также проведение ряда двусторонних встреч.

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