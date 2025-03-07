Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы

Республика Молдова уже лишилась 50 с лишним миллионов долларов США после начала работы созданного Дональдом Трампом управления DOGE под руководством миллиардера Илона Маска. Эта сумма была выделена на развитие СМИ и электоральные процессы в стране. Около года назад в стране стартовали конкурсы на грантовые проекты в медийной сфере, в том числе для контента на русском языке. Незадолго до закрытия USAID Белым домом в Молдове опубликовали список из 8 изданий и каналов, включая сайты журналистских расследований, которые, по версии авторов, получали финансирование из опального американского источника. Насчитали общую сумму более $2 млн.

При этом пророссийский контент, в основном, ушел в тень. С ним власти борются в том числе на уровне силовых ведомств. В частности, речь идет о блокировании ряда информагентств из России и о закрытии телеграм-каналов и иных сетевых ресурсов, относящихся к объявленной вне закона партии «Шор» и предвыборному блоку «Победа», который так и не принял участие в президентской гонке прошлой осенью. Оба политформирования напрямую связаны с беглым молдавским олигархом, пророссийским политиком Иланом Шором. В Молдове, кстати, начался предвыборный год. Напомним, осенью прошлого года жители Молдовы выбирали президента и голосовали за Евроинтеграцию на референдуме. В обоих случаях действующая власть едва не потерпела поражение. Ситуацию спасла диаспора, то есть избиратели, живущие за рубежом, преимущественно в Европе. В текущем году, тоже осенью, состоятся парламентские выборы. Не надо быть аналитиком, чтобы констатировать, мягко говоря, хрупкость шансов для правящей партии PAS сохранить большинство. На выручку Кишиневу поспешил Евросоюз, несмотря на внушительные траты в поддержку Украины. Молдове предоставят €60 млн на укрепление обороноспособности, чуть раньше было обещано €1,8 млрд.

Траты США на Молдову назвали неоправданными Не успел Департамент Маска начать работу, как Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго зачитал список неоправданных трат из казны. В него вошли $22 млн для Молдовы на «инклюзивный и партиципативный политический процесс» в рамках $486 млн для «Консорциума по выборам и укреплению политического процесса». Спустя несколько дней, на фоне новостей о закрытии USAID, активно работавшем в Молдове, увольнении сотрудников и приостановке программ, вниманием молдаван завладело сообщение о блокировании еще $32 млн, выделенных организации Internews на ряд инициатив. От Маска досталось и Соросу за компанию с USAID на предмет отмены выборов в Румынии в ноябре-декабре – мол, «подрывают демократию». Тогда там победил ультраправый кандидат в президенты Кэлин Джорджеску, и первый тур аннулировали. В ходе своего первого мандата молдавский президент, всецело следуя предвыборным заявлениям и концепции преданного адепта проамериканского, прорумынского и проевропейского вектора, делала акцент на борьбе с российской пропагандой вплоть до пересмотра истории. После победы партии PAS на парламентских выборах 2021 года и назначения нового правительства борьба усилилась.

Военный конфликт в соседней Украине вызвал новый виток в этом противостоянии, который вместе с обрывом контактов с Москвой, отказом от российского газа и прежних связей, привел к закрытию ряда молдавских изданий и телеканалов, связанных с пророссийской оппозицией. С другой стороны, лишь немногие представители оппозиционных сил продолжили открыто говорить о дружбе с Россией, не говоря о выражении поддержки. Большинство из них предпочли некую умеренную середину – с Европой и в Европе нам хорошо, США «спасибо», но с Россией ссориться не стоит и общее прошлое тоже забывать не надо. Одновременно оппозицией Майе Санду и ее партии неожиданно стали бывшие сторонники и соратники, даже члены общего предвыборного блока. Оказавшиеся вне власти ярые приверженцы евроинтеграции не скупятся на критику и утверждают порой, что нынешнее руководство Молдовы, несмотря на подачу заявки в ЕС и популярность Санду в Европе, дискредитировало европейскую идею своими провалами. Евросоюз заменит США? Молдова – очень маленькое государство, и финансовые вливания в него не идут в сравнение с суммами, которые Белый дом расходовал в других странах. И у власти традиционно симпатизирующий США президент и лояльная ей партия. А в условиях тяжкого энергетического и экономического кризиса, когда бюджетникам стали задерживать зарплаты и жителям нечем платить по счетам, недополучение в бюджет $50 млн, пусть и целевых, – большая потеря для республики.

К тому же через USAID США финансировали не только проекты Кишинева в политике и СМИ. Например, на конец 2025 года запланировано строительство ЛЭП для поставок электричества из Румынии, ведь после газового дефицита в Приднестровье и прекращения работы МолдГРЭС Молдове нужны другие источники энергии. Как публично заявила Майя Санду, «США много поддерживали Молдову на протяжении долгого времени» во «многих важных проектах», включая область виноделия после запрета на импорт вин в Россию. «Мы очень дорожим этим партнерством и продолжим работать, чтобы его сохранить», - сказала глава государства, добавив, что в случае неудачи будут обсуждения «с другими партнерами». Почти слово в слово ей вторит молдавский министр иностранных дел Михай Попшой, упомянувший «тесные отношения с влиятельными конгрессменами, которые хорошо знают регион». Правда, он заранее оговорился: «У меня нет хрустального шара, чтобы заглядывать в будущее». Пока туманное будущее молдавско-американских отношений не выяснено, глава Евросовета Антониу Кошта прибыл в Молдову и на совместной пресс-конференции с Майей Санду сообщил о €60 млн от ЕС на укрепление обороноспособности Молдовы. Ранее, в феврале, когда прозвучали объявления Илона Маска о блокировании трат, в Евросоюзе согласовали рекордный за всю историю независимости Молдовы пакет помощи — €1,9 млрд в виде займов и гранта. Кошта пообещал первый транш уже в апреле.