Трамп направил послание Хаменеи
16:29 1518
Президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением о переговорах по ядерной программе исламской республики.
«Я отправил в четверг письмо иранскому лидеру, предпочел бы заключить сделку с Ираном», - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
Трамп повторил, что «Иран не должен получить ядерное оружие», и выразил надежду, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном.
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