В США пошутили об обещании Трампа завершить войну за 24 часа

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог во время пресс-конференции пошутил о предвыборном обещании Дональда Трампа завершить войну в Украине за 24 часа.

Он отметил, что американский лидер действительно пообещал это, однако не указал, в какой именно день это произойдет.

«Трамп обещал закончить войну в Украине за 24 часа, но не уточнил, в какой именно день», — сказал Келлог, вызвав смех аудитории.

Напомним, что о своем намерении добиться мирного соглашения за сутки Трамп заявил во время предвыборной гонки.