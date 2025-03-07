Турция хочет принять участие в перевооружении Европы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военно-промышленный комплекс его страны готов внести вклад в укрепление оборонной промышленности ЕС и европейской безопасности.

«Мы считаем, что в наших общих интересах было бы планировать все шаги по обеспечению европейской безопасности вместе с Турцией. Во всех этих усилиях, несомненно, важно в максимальной степени сохранить трансатлантические связи и получить мощную поддержку нашего союзника - Америки. Наша оборонная промышленность, обладающая передовыми технологиями, готова внести свой вклад в укрепляющуюся оборонную сферу Европы», - сказал он в ходе видеоконференции главы Евросовета со странами - партнерами ЕС.

«Я думаю, что программы европейской оборонной промышленности в рамках союза должны быть открыты для всех союзников Европы. Важно, чтобы мы также участвовали в программах ЕС по реконструкции и восстановлению Украины», - добавил турецкий лидер.

Эрдоган указал, что «отношения между Турцией и Евросоюзом крайне важны для экономической безопасности и обороны Европы».

«В интересах обеих сторон действовать с учетом долгосрочной стратегической перспективы в отношениях Турция - ЕС. Мы твердо придерживаемся нашей цели - полноправного членства. Ожидаем, что ЕС займет стратегическую и дальновидную позицию, и поэтому наши переговоры о членстве будут возобновлены как можно скорее», - заявил он.