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Госагентство о перебоях с водой в Баку

16:45 673

Работы по ликвидации аварии на магистральной линии водоснабжения, соединяющей поселки Ходжасан и Баладжары, продлятся до 8 марта, сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.

Отмечается, что авария на магистрали оказалась более масштабной, чем ожидалось в начале работ.

Авария вызвала перебои с водоснабжением в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м микрорайонах, поселке «Воровский» и части Наримановского района.

Завтра, 8 марта, в течение дня поэтапно будет восстановлена подача воды, добавили в службе.

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