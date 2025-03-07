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Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе

16:50 295

В пятницу, 7 марта, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева представила в Милли Меджлисе доклад о защите прав человека в стране в 2024 году.

Перед выступлением омбудсмен и коллектив Аппарата омбудсмена посетили Аллею почетного захоронения. Была почтена память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложен венок к его могиле. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, на ее могилу возложены цветы.

Затем коллектив Аппарата омбудсмена посетил Аллею щехидов, где отдал дань уважения памяти сынов и дочерей Отечества, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и суверенитет Азербайджана, возложил цветы на их могилы. Также был возложен венок к мемориалу «Вечный огонь».

Далее Сабина Алиева проинформировала журналистов о вопросах, которые будут затронуты в ходе представления годового отчета в Милли Меджлисе. Она отметила, что предложения и рекомендации, представленные в докладе, служат эффективной защите прав различных групп населения.

В ходе своего выступления в Милли Меджлисе Сабина Алиева дала обширную информацию о ситуации с защитой прав и свобод человека в Азербайджане за прошедший год, проделанной работе, существующих проблемах и предстоящих задачах. В докладе омбудсмен дала ряд предложений и рекомендаций для эффективного обеспечения и защиты прав и свобод человека в стране.

Отметим, что отчет омбудсмена за 2024 год был размещен на официальном сайте учреждения и передан в соответствующие СМИ для доведения до широкой общественности.

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