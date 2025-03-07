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Британия передала Украине почти миллиард от активов России

16:56 699

Украина получила первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов за рубежом. Об этом в своем Telegram-канале заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

«В Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов», — сообщил он.

Киев получил 752 миллиона фунтов (970 миллионов долларов) в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Шмыгаль заявил, что деньги пойдут на укрепление обороноспособности Украины и поблагодарил партнеров по G7 за «механизм, который заставляет российские средства работать на Украину». Киев рассчитывает, что все суверенные российские активы в будущем будут конфискованы и переданы в пользу Украины, добавил премьер.

Программа ERA предполагает, что страны G7 предоставят Украине чрезвычайные кредиты на 50 миллиардов долларов под прибыль от замороженных на Западе активов российского Центробанка. Большая часть из замороженных российских денег (их общая сумма превышает 260 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Западные страны неоднократно обсуждали вопрос использования этих средств, но пришли к выводу, что конфискация самих активов юридически невозможна.

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