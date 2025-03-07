Переговоры Украины и США пройдут в Джидде

«Министерство иностранных дел Саудовской Аравии приветствует возможность провести встречу между США и Украиной, которая состоится в Джидде на следующей неделе. Королевство продолжает прилагать усилия по достижению прочного мира для прекращения украинского кризиса», - указано в документе.

Саудовская Аравия подтвердила, что встреча делегаций Соединенных Штатов и Украины состоится в Джидде на следующей неделе.

В МИД Украины рассказали, что повестка дня на украинско-американской встрече во вторник содержит вопросы перемирия, двусторонних отношений между странами, стратегического партнерства и его дальнейшего развития и другие. В центре разговора будет путь Украины к миру. Именно этого, по словам пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, Украина стремится с начала полномасштабного вторжения.

Консультации в Саудовской Аравии планируются двусторонними. К диалогу вовлечена только Украина и США, российских представителей там не должно быть.

«Нам ничего не известно о том, что там должны быть россияне. Мы такой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации о том, что там планируют быть какие-то россияне», – отметил Георгий Тихий.

6 марта спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф сообщил, что представители США и Украины намерены провести встречу в Саудовской Аравии для обсуждения вопросов, касающихся прекращения огня в Украине.