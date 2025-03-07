Российского посла выгнали с выставки с криками «Убийца»

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова была вынуждена покинуть выставку в Национальной галерее «Квадрат 500» в Софии после того, как ей начали кричать «Убийца» и «Здесь не Москва. Здесь Европа».

Видео, снятое 6 марта во время посещения послом выставки Guerrilla Girls — группы анонимных художниц из Нью-Йорка, опубликовало «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

Болгарская служба «Радио Свободы» пишет, что слова «Убийца» вслед Митрофановой выкрикивала Натали Тодорова (кто она — не уточняется — прим.).

После этого Митрофанова перемещается в другой зал, девушка продолжает идти за ней. К ней присоединяются несколько других посетителей, которые начинают скандировать «Это не Москва», после чего посол покинула выставку.