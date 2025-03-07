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И Польша хочет ядерное оружие

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Польша должна стремиться получить доступ к ядерному и другим видам неконвенционального оружия, в том числе через участие в инициативе французского ядерного зонтика, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Выступая в Сейме (нижней палате парламента) Туск сказал, что Польша должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием.

«Мы не будем бояться ничьей критики - все то, что содействует укреплению обороноспособности, будет выполнено и использовано», - отметил глава правительства.

Туск также добавил, что Польша ведет серьезные разговоры с французами по поводу их проекта ядерного зонтика.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой сделать Францию гарантом ядерной защиты Европы, отказавшись от помощи США. Макрон отметил, что арсенала ядерного оружия Франции будет достаточно для того, чтобы накрыть европейский континент. Кроме того, к созданию ядерного «зонтика» может присоединиться и Великобритания.

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