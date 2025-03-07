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Одного из организаторов теракта в «Крокусе» задержали в США

17:35 159

В США задержан Мохаммад Шарифулла, известный как «Джафар» — предполагаемый участник террористической группировки «Вилаят Хорасан», входящей в «Исламское государство».

Министерство юстиции США сообщает, что он обвиняется в подготовке ряда террористических атак, включая нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и теракт в аэропорту Кабула.

Мохаммад Шарифулла

Согласно данным Минюста США, Шарифулла признался в том, что инструктировал боевиков, совершивших нападение на концертный зал в России. Также он узнал двух из четырех задержанных российскими властями исполнителей теракта, которых ранее обучал.

Шарифулла признал и свою причастность к теракту в аэропорту Кабула в 2021 году, в результате которого погибли 13 американских военных и около 160 гражданских лиц. Он сообщил, что осматривал пункт Abbey Gate и передал боевикам данные о слабых местах охраны.

Кроме того, задержанный рассказал, что вел наблюдение за канадским посольством в Кабуле перед терактом 20 июня 2016 года и лично готовил смертника для нападения. Жертвами атаки тогда стали более десятка охранников дипломатического представительства и несколько мирных граждан.

О задержании Шарифуллы ранее сообщил президент США Дональд Трамп. По данным американских властей, арест произошел в Пакистане благодаря взаимодействию ЦРУ и пакистанских спецслужб. Трамп выразил признательность Пакистану за помощь в поимке «этого монстра».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Группа вооруженных боевиков ворвалась в здание, открыла огонь по посетителям, после чего подожгла концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, включая детей, более 550 человек получили ранения. Нападавшие скрылись с места преступления и были задержаны только на следующий день в Брянской области, все они оказались гражданами Таджикистана.

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