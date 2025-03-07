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Знаковая встреча министра Амруллаева с азербайджанской студенткой

17:46 1099

В Министерстве науки и образования состоялась встреча со студенткой IV курса Шемахинского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета Ляман Панаховой, которая оформила 50-тысячный договор по образовательному кредиту, выданному за счет Фонда студенческих кредитов на образование.

Сначала председатель Совета директоров Фонда студенческих кредитов на образование Бахруз Азимов выступил с презентацией о трехлетней деятельности Фонда, рассказал о достигнутых результатах, а также о скидках, предоставляемых студентам-отличникам при погашении кредита.

Далее министр науки и образования Эмин Амруллаев рассказал о важности роли Фонда в обеспечении доступности образования и системы высшего образования страны, отметив, что учреждение вносит вклад в социальное благополучие граждан в этом направлении.

Ляман Панахова выразила благодарность, подчеркнув важность образовательных кредитов в расширении доступа к образованию для таких студентов, как она, особенно молодых девушек из регионов.

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