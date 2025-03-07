Четыре представителя Азербайджана в финалах Кубка мира в Баку

На бакинской Национальной гимнастической арене продолжается Кубок мира по спортивной гимнастике.

В соревнованиях с участием спортсменов из 18 стран сегодня завершилась квалификация.

Еще два азербайджанских спортсмена вышли в финалы. Мурад Агарзаев с результатом 12,966 балла занял 7-е место в квалификации в опорном прыжке и попал в восьмерку лучших.

Иван Тихонов с показателем 12,200 балла стал восьмым на перекладине. Финалы в этих двух видах состоятся в воскресенье.

А завтра за медали поборются Никита Симонов (кольца) и Дениз Алиева (опорный прыжок). Они успешно преодолели квалификацию в четверг. Особые надежды возлагаются на Симонова, который на предварительной стадии занял 1-е место.