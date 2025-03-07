USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
Новость дня
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

Четыре представителя Азербайджана в финалах Кубка мира в Баку

Отдел спорта
17:49 575

На бакинской Национальной гимнастической арене продолжается Кубок мира по спортивной гимнастике.

В соревнованиях с участием спортсменов из 18 стран сегодня завершилась квалификация.

Еще два азербайджанских спортсмена вышли в финалы. Мурад Агарзаев с результатом 12,966 балла занял 7-е место в квалификации в опорном прыжке и попал в восьмерку лучших.

Иван Тихонов с показателем 12,200 балла стал восьмым на перекладине. Финалы в этих двух видах состоятся в воскресенье.

А завтра за медали поборются Никита Симонов (кольца) и Дениз Алиева (опорный прыжок). Они успешно преодолели квалификацию в четверг. Особые надежды возлагаются на Симонова, который на предварительной стадии занял 1-е место.

Россия взбесила Трампа
Россия взбесила Трампа
19:17 786
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни главное на этот час
17:50 1619
Европа готовится к большой войне
Европа готовится к большой войне наша аналитика
12:54 4715
Азербайджан отказался от ПАСЕ
Азербайджан отказался от ПАСЕ
18:35 1655
Трамп анонсировал мощные санкции против России
Трамп анонсировал мощные санкции против России
18:26 1896
Италия предложила, Украина ведет переговоры
Италия предложила, Украина ведет переговоры
18:19 1137
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы наша корреспонденция
16:13 2670
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию»
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию» Лукаш Адамски комментирует для haqqin.az
11:42 3937
Четыре представителя Азербайджана в финалах Кубка мира в Баку
Четыре представителя Азербайджана в финалах Кубка мира в Баку
17:49 576
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
16:56 1582
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
16:50 574

ЭТО ВАЖНО

Россия взбесила Трампа
Россия взбесила Трампа
19:17 786
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни главное на этот час
17:50 1619
Европа готовится к большой войне
Европа готовится к большой войне наша аналитика
12:54 4715
Азербайджан отказался от ПАСЕ
Азербайджан отказался от ПАСЕ
18:35 1655
Трамп анонсировал мощные санкции против России
Трамп анонсировал мощные санкции против России
18:26 1896
Италия предложила, Украина ведет переговоры
Италия предложила, Украина ведет переговоры
18:19 1137
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы наша корреспонденция
16:13 2670
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию»
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию» Лукаш Адамски комментирует для haqqin.az
11:42 3937
Четыре представителя Азербайджана в финалах Кубка мира в Баку
Четыре представителя Азербайджана в финалах Кубка мира в Баку
17:49 576
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
16:56 1582
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
16:50 574
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться