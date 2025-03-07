Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR готовится расширить свое участие в энергетическом секторе Израиля. Как сообщает израильское экономическое издание Globes, SOCAR в ближайшие две недели подпишет рабочий план с министерством энергетики и инфраструктуры Израиля, взяв на себя роль оператора группы компаний, занимающихся разведкой газовых месторождений в северо-западной части израильской экономической зоны в Средиземном море. Напомним, что в 2023 году SOCAR совместно с британской BP и израильской NewMed Energy получила лицензию на разведку газа в северной части крупнейшего газового месторождения Израиля – Левиафан, и уже ведет там работы. В этом консорциуме SOCAR владеет крупнейшей долей и имеет статус оператора.

Согласно лицензии, действующей три года, SOCAR получила право на разведку двух морских блоков в рамках четвертого этапа лицензирования. По данным Globes, одним из ключевых игроков, стоящих за расширением деятельности SOCAR в Израиле, является генеральный директор NewMed Energy Йосси Абу. Именно его усилия сыграли важную роль в предстоящем подписании соглашения, на церемонии которого будет присутствовать высокопоставленный представитель правительства Азербайджана. Этот шаг SOCAR последовал за крупной сделкой израильского бизнесмена Аарона Френкеля, заключенной в начале года. В рамках соглашения он согласился продать азербайджанской энергетической компании половину своей 10-процентной доли в газовом месторождении Тамар. «Азербайджан рассматривает подписание рабочей программы по блоку I как стратегический шаг. Это будут первые буровые работы SOCAR за пределами страны. Этот проект должен был быть реализован раньше, однако его отложили из-за войны и последующей нестабильной ситуации в сфере региональной безопасности», – отмечает издание. Продвижение SOCAR в области газовой разведки в экономических водах Израиля имеет не только экономическое, но и серьезное геополитическое значение для региона. SOCAR является важным поставщиком энергии как для Турции, так и для Израиля. В Турции компания – крупнейший иностранный инвестор, вложивший 18,5 миллиарда долларов за последние 17 лет. Ее дочерняя компания в стране обеспечивает работой более 10 тысяч человек. Блок I, где будет работать SOCAR, расположен в морской зоне на границе Израиля с Ливаном и Кипром.