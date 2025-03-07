Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR готовится расширить свое участие в энергетическом секторе Израиля.
Как сообщает израильское экономическое издание Globes, SOCAR в ближайшие две недели подпишет рабочий план с министерством энергетики и инфраструктуры Израиля, взяв на себя роль оператора группы компаний, занимающихся разведкой газовых месторождений в северо-западной части израильской экономической зоны в Средиземном море.
Напомним, что в 2023 году SOCAR совместно с британской BP и израильской NewMed Energy получила лицензию на разведку газа в северной части крупнейшего газового месторождения Израиля – Левиафан, и уже ведет там работы. В этом консорциуме SOCAR владеет крупнейшей долей и имеет статус оператора.
Согласно лицензии, действующей три года, SOCAR получила право на разведку двух морских блоков в рамках четвертого этапа лицензирования.
По данным Globes, одним из ключевых игроков, стоящих за расширением деятельности SOCAR в Израиле, является генеральный директор NewMed Energy Йосси Абу. Именно его усилия сыграли важную роль в предстоящем подписании соглашения, на церемонии которого будет присутствовать высокопоставленный представитель правительства Азербайджана.
Этот шаг SOCAR последовал за крупной сделкой израильского бизнесмена Аарона Френкеля, заключенной в начале года. В рамках соглашения он согласился продать азербайджанской энергетической компании половину своей 10-процентной доли в газовом месторождении Тамар.
«Азербайджан рассматривает подписание рабочей программы по блоку I как стратегический шаг. Это будут первые буровые работы SOCAR за пределами страны. Этот проект должен был быть реализован раньше, однако его отложили из-за войны и последующей нестабильной ситуации в сфере региональной безопасности», – отмечает издание.
Продвижение SOCAR в области газовой разведки в экономических водах Израиля имеет не только экономическое, но и серьезное геополитическое значение для региона. SOCAR является важным поставщиком энергии как для Турции, так и для Израиля. В Турции компания – крупнейший иностранный инвестор, вложивший 18,5 миллиарда долларов за последние 17 лет. Ее дочерняя компания в стране обеспечивает работой более 10 тысяч человек.
Блок I, где будет работать SOCAR, расположен в морской зоне на границе Израиля с Ливаном и Кипром.
Для Азербайджана стратегическое значение блока I связано с его расположением. Одним из приоритетов страны является поиск новых маршрутов транспортировки газа, в частности – доставка в Мерсин на юго-востоке Турции с последующей отправкой в Европу через уже действующую трубопроводную систему. Это позволит Баку укрепить свои позиции на международном энергетическом рынке.
«Кроме того, расширяя свою деятельность в энергетическом секторе, Азербайджан может рассматривать более масштабные региональные проекты по объединению нескольких стран через газопроводные сети. В 2024 году из газового месторождения Тамар было добыто 10,09 миллиарда кубометров газа, из которых около 34 процентов проданы Иордании. Из месторождения Левиафан, добыча на котором составила 11,33 миллиарда кубометров, около 81,4 процента направлено на экспорт.
Через территорию Иордании с юга на север проходит газопровод Фаджр, соединяющийся с сирийской сетью в Хомсе. Оттуда он разветвляется в сторону Триполи в Ливане и Баниаса на западе Сирии.
Высокопоставленный представитель энергетической отрасли сообщил Globes, что существует потенциал для создания нового газопроводного проекта, который соединит ряд стран. Его стоимость может достигнуть 200 миллионов долларов», – пишет издание.