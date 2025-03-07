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Официальное открытие дилерского центра Li Auto в Баку

18:02 933

С сегодняшнего дня официальный дилерский центр Li Auto в Баку начал свою деятельность. Модели Li, которые отличаются технологией EREV и предлагают премиальный уровень комфорта, теперь доступны для автолюбителей Азербайджана.

Шоурум расположен по адресу: ул. Ашуга Моллы Джума, 44B.

На данный момент клиентам предлагаются модели Li L6 – от $41 000, Li L7 – от $46 500, а также Li L9 – от $61 900 с официальной гарантией 4 года или 100 000 км.

Официальный сервисный центр находится по адресу: проспект Бабека, 35K, и полностью оснащён для технического обслуживания автомобилей Li Auto.

В ближайшем будущем планируется расширение модельного ряда и презентация новых поколений автомобилей, таких как Li i8 и Li Mega.

Также в настоящее время полным ходом идёт строительство крупного дилерского центра площадью 900 кв.м и офисного пространства 300 кв.м по адресу: проспект Бабека, 35A, который будет соответствовать всем стандартам бренда. Клиенты уже могут предварительно забронировать автомобили и записаться на сервисное обслуживание.

Контактная информация

Адрес: ул. Ашуга Моллы Джума, 44B

Телефон: *2299

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