Официальное открытие дилерского центра Li Auto в Баку

С сегодняшнего дня официальный дилерский центр Li Auto в Баку начал свою деятельность. Модели Li, которые отличаются технологией EREV и предлагают премиальный уровень комфорта, теперь доступны для автолюбителей Азербайджана.

Шоурум расположен по адресу: ул. Ашуга Моллы Джума, 44B.

На данный момент клиентам предлагаются модели Li L6 – от $41 000, Li L7 – от $46 500, а также Li L9 – от $61 900 с официальной гарантией 4 года или 100 000 км.

Официальный сервисный центр находится по адресу: проспект Бабека, 35K, и полностью оснащён для технического обслуживания автомобилей Li Auto.

В ближайшем будущем планируется расширение модельного ряда и презентация новых поколений автомобилей, таких как Li i8 и Li Mega.