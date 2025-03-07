Почти половина американских военных самолетов оказались нерабочими

Лишь 62% самолетов ВВС США готовы выполнять боевые задачи.

Об этом пишет американский еженедельник Defense News со ссылкой на собственные подсчеты.

По его данным, такой уровень боеготовности - "самый низкий в обозримом прошлом". Издание при этом не приводит исторические данные по этому параметру оценки состояния ВВС страны.

По данным других профильных СМИ, боеготовность самолетов может находиться на минимальном уровне приблизительно за 20 лет.