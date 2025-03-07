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Birbank Biznes успешно завершил ярмарку «Женщины — лидеры во всех сферах»

18:11 245

В честь Международного женского дня Birbank Biznes организовал специальную акцию в поддержку женщин-предпринимателей.

6–7 марта 2025 года в «Passage 1901» состоялась ярмарка «Женщины — первые во всём», где более 60 женщин-предпринимателей представили свои товары и услуги, нашли новых партнёров, расширили деловые связи и получили ценные знания для профессионального роста.

Но на этом поддержка не закончилась. Уже в первый день мероприятия Birbank Biznes объявил о выгодном предложении — в течение марта женщины-предприниматели могут воспользоваться скидкой до 8% на микрокредиты, а с июня для них стартует серия бесплатных обучающих программ по эффективному управлению бизнесом. Эти тренинги будут организованы профессиональной командой Birbank Biznes.

В рамках ярмарки также состоялись панельные дискуссии, посвященные успехам женщин-предпринимателей и вдохновлению тех, кто только планирует открыть собственное дело.

Первая панельная сессия под названием «Объединим усилия: от партнерства к успеху» была проведена под модерацией Аян Наджафли, члена Координационного совета Операционной компании COP29. В ходе обсуждения затрагивались вопросы сотрудничества между государственными структурами и частным сектором, а также роль партнерства в развитии женского предпринимательства. Среди участников панели были Фаргана Маммадова, член правления, главный директор по организационному развитию и человеческим ресурсам Kapital Bank, а также член правления «SOS Детские деревни Азербайджана», Садагат Гахраманова, заместитель председателя Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей, и Светлана Алиева, операционный директор PASHA Real Estate Group.

Вторая панельная сессия была посвящена теме «Имя успеха — женщина». Здесь успешные женщины-предприниматели, которые создали свои бренды с нуля, поделились своим опытом и историями успеха. Модератором выступила советник по управлению продуктами и маркетингом экосистемы Bir Гюнель Мавлиярова. Среди спикеров были исполнительный директор AMFA, вице-президент ASK и член Общественного совета KOBIA Джале Гаджиева, основатель бренда CozybyMadi Мадина Гулиева и основатель кондитерского дома Balli Bisi Эсмира Гулузаде.

Этой инициативой Birbank Biznes подтверждает свою приверженность поддержке женщин в бизнесе, открывая для них новые возможности для роста, развития и продвижения своих идей.

При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут в любое время получить поддержку через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.

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