USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
Новость дня
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

Италия предложила, Украина ведет переговоры

18:19 1141

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину действие пятой статьи НАТО без официального членства. В то же время Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры с Италией по этому поводу.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, 7 марта.

«Мы приветствуем это заявление, как часть дискуссии о предоставлении Украине долгосрочных гарантий безопасности и обеспечения вообще безопасности и мира для Украины. Мне кажется, важно, что эту дискуссию расширяем на различные элементы», — сказал Тихий.

По его словам, сейчас звучат разные идеи, среди которых привлечение воздушного компонента в обеспечении безопасности и мира в Украине после завершения войны. Также речь идет о распространении статьи 5, что предложила премьер Италии Мелони.

«Это все часть более широкой дискуссии, которую мы приветствуем. То, что касается конкретно предложения, мы находимся на связи с итальянскими партнерами для того, чтобы выяснить конкретику. У нас по состоянию на сейчас прозвучала общая идея, и мы хотим понять, что именно имеется в виду», — добавил представитель МИД.

Мелони предложила распространить действие статьи 5 Североатлантического договора на Украину без предоставления ей полноправного членства в НАТО. По мнению главы правительства Италии, это обеспечит стабильную и эффективную безопасность для Украины.

Отметим, что статья 5 предусматривает, что нападение на одну из стран-участниц альянса рассматривается как нападение на все государства НАТО, что обязывает их оказать взаимную помощь. Но поскольку Украина пока не является членом НАТО, эта требует детального обсуждения и уточнения условий ее реализации.

Россия взбесила Трампа
Россия взбесила Трампа
19:17 806
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни главное на этот час
17:50 1625
Европа готовится к большой войне
Европа готовится к большой войне наша аналитика
12:54 4718
Азербайджан отказался от ПАСЕ
Азербайджан отказался от ПАСЕ
18:35 1665
Трамп анонсировал мощные санкции против России
Трамп анонсировал мощные санкции против России
18:26 1909
Италия предложила, Украина ведет переговоры
Италия предложила, Украина ведет переговоры
18:19 1142
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы наша корреспонденция
16:13 2672
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию»
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию» Лукаш Адамски комментирует для haqqin.az
11:42 3939
Четыре представителя Азербайджана в финалах Кубка мира в Баку
Четыре представителя Азербайджана в финалах Кубка мира в Баку
17:49 578
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
16:56 1583
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
16:50 574

ЭТО ВАЖНО

Россия взбесила Трампа
Россия взбесила Трампа
19:17 806
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни главное на этот час
17:50 1625
Европа готовится к большой войне
Европа готовится к большой войне наша аналитика
12:54 4718
Азербайджан отказался от ПАСЕ
Азербайджан отказался от ПАСЕ
18:35 1665
Трамп анонсировал мощные санкции против России
Трамп анонсировал мощные санкции против России
18:26 1909
Италия предложила, Украина ведет переговоры
Италия предложила, Украина ведет переговоры
18:19 1142
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы наша корреспонденция
16:13 2672
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию»
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию» Лукаш Адамски комментирует для haqqin.az
11:42 3939
Четыре представителя Азербайджана в финалах Кубка мира в Баку
Четыре представителя Азербайджана в финалах Кубка мира в Баку
17:49 578
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
16:56 1583
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
16:50 574
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться