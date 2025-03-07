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AZAL расширяет географию полетов в Турцию

18:25 737

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 15 июня запускает прямые рейсы из Баку в Международный аэропорт Чукурова, расположенный между турецкими городами Адана и Мерсин.

В сообщении пресс-службы Azerbaijan Airlines говорится, что полеты будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям, что обеспечит пассажирам удобное сообщение с Аданой, Мерсином и прилегающими районами.

Адана и Мерсин — одни из крупных городов Турции, привлекающие туристов богатым историческим наследием, археологическими памятниками, красотами природы и курортными зонами.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентов AZAL.

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