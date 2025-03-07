США приглашают белых фермеров ЮАР

США прекратили федеральное финансирование Южной Африки. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что ЮАР ужасно относится к фермерам. которые живут на территории страны — у них отбирают земли и предприятия.

«Более того, любой фермер из Южной Африки, желающий покинуть эту страну по соображениям безопасности, будет приглашён в Соединенные Штаты Америки с возможностью быстрого получения гражданства. Этот процесс начнётся немедленно», — добавил Трамп.