Трамп анонсировал мощные санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций и тарифов в отношении РФ, пока не будет достигнуто прекращение огня в Украине.

«РФ давит на Украину — я рассматриваю возможность введения крупных банковских санкций, тарифов против России пока не будет достигнуто прекращение огня и мирного соглашения. Россия и Украина - договаривайтесь сейчас, пока не поздно!», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что администрация США сейчас «активно» давит не только на Украину, но и на Россию, применяя метод кнута и пряника.

«То, что вы видите сейчас, это немедленные попытки администрации Трампа, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров, чтобы достичь мирного урегулирования. А это означает метод кнута и пряника для обеих сторон. Сейчас активные движения от администрации, чтобы давить на Россию, и очевидно, на Украину тоже», - сказал Келлог.