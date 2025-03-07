USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
Новость дня
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

Трамп вновь устремил хищный взор на Канаду

18:37 757

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости пересмотреть границу между США и Канадой.

По его словам, соглашение 1908 года, регулирующее границы двух стран, «устарело» и требует пересмотра.

Кроме того, Трамп выразил недовольство действующими договорённостями.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнения по поводу договора 1908 года, который устанавливает границу между США и Канадой, отметив премьер-министру Джастину Трюдо о необходимости его пересмотра.

Россия взбесила Трампа
Россия взбесила Трампа
19:17 824
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни главное на этот час
17:50 1626
Европа готовится к большой войне
Европа готовится к большой войне наша аналитика
12:54 4724
Азербайджан отказался от ПАСЕ
Азербайджан отказался от ПАСЕ
18:35 1676
Трамп анонсировал мощные санкции против России
Трамп анонсировал мощные санкции против России
18:26 1918
Италия предложила, Украина ведет переговоры
Италия предложила, Украина ведет переговоры
18:19 1147
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы наша корреспонденция
16:13 2676
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию»
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию» Лукаш Адамски комментирует для haqqin.az
11:42 3941
Четыре представителя Азербайджана в финалах Кубка мира в Баку
Четыре представителя Азербайджана в финалах Кубка мира в Баку
17:49 584
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
16:56 1586
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
16:50 577

ЭТО ВАЖНО

Россия взбесила Трампа
Россия взбесила Трампа
19:17 824
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни главное на этот час
17:50 1626
Европа готовится к большой войне
Европа готовится к большой войне наша аналитика
12:54 4724
Азербайджан отказался от ПАСЕ
Азербайджан отказался от ПАСЕ
18:35 1676
Трамп анонсировал мощные санкции против России
Трамп анонсировал мощные санкции против России
18:26 1918
Италия предложила, Украина ведет переговоры
Италия предложила, Украина ведет переговоры
18:19 1147
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы наша корреспонденция
16:13 2676
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию»
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию» Лукаш Адамски комментирует для haqqin.az
11:42 3941
Четыре представителя Азербайджана в финалах Кубка мира в Баку
Четыре представителя Азербайджана в финалах Кубка мира в Баку
17:49 584
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
Британия передала Украине почти миллиард от активов России
16:56 1586
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
Омбудсмен Сабина Алиева отчиталась перед депутатами о своей работе
16:50 577
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться