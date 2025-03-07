Трамп вновь устремил хищный взор на Канаду

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости пересмотреть границу между США и Канадой.

По его словам, соглашение 1908 года, регулирующее границы двух стран, «устарело» и требует пересмотра.

Кроме того, Трамп выразил недовольство действующими договорённостями.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнения по поводу договора 1908 года, который устанавливает границу между США и Канадой, отметив премьер-министру Джастину Трюдо о необходимости его пересмотра.