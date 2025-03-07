Азербайджан отказался от ПАСЕ

Азербайджан отказался предоставить Парламентской Ассамблее Совета Европы документы для сертификации, таким образом полностью прекратив свое участие в деятельности ПАСЕ в 2025 году, сообщает haqqin.az со ссылкой на собственные источники.

Делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ в конце января прошлого года в знак протеста против оспаривания ее полномочий. Баку обвинил организацию в «расизме, азербайджанофобии и исламофобии».

До этого ПАСЕ отказалась утвердить полномочия азербайджанской делегации. Азербайджан запретил въезд в страну депутатам Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые голосовали против ратификации полномочий делегации республики в организации. «Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, были включены в список «нежелательных лиц».