Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США

Между Израилем, США и Азербайджаном ведутся переговоры о создании трехстороннего стратегического союза. С таким сенсационным заявлением накануне в парламенте Израиля (Кнессете) от имени премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступила член его кабинета, министр национальных миссий Орит Струк. Как сообщает The Jerusalem Post, во время обсуждений в Кнессете на тему «Укрепление стратегического альянса между Израилем и Азербайджаном» депутат Симон Мошиашвили поинтересовался, какие шаги предпринимает правительство для дальнейшего развития отношений с Баку.

Мошиашвили, инициировавший парламентские прения, поднял вопрос о необходимости модернизации стратегического альянса с Азербайджаном и изучения возможности включения страны в рамки «Авраамовых соглашений». Тот факт, что «страны, которые находились в состоянии войны с Израилем до подписания «Авраамовых соглашений», сразу же после подписания получают различные экономические и военные стимулы», он назвал «абсурдным». Депутат отметил, что, несмотря на то что Азербайджан уже долгое время является важным элементом архитектуры региональной безопасности Израиля, он продолжает страдать от американских санкций (речь идет о пресловутой 907-й поправке к Акту о Свободе – авт.). Израильский депутат также подчеркнул уникальный статус еврейской общины в Азербайджане, назвав ее «образцовой, активной, процветающей и особенно сплоченной», и единственной в мире, существующей в мусульманской стране при полной государственной поддержке. Он отметил, что «это единственная мусульманская страна, где признание Государства Израиль не ограничивается только правящей элитой, но и глубоко укоренено среди широких слоев населения». В своем выступлении депутат упомянул, что даже после атак 7 октября мусульмане Азербайджана посетили посольство Израиля в Баку, чтобы выразить свою поддержку, принеся цветы и зажигая поминальные свечи.

«Азербайджан является важным стратегическим союзником Израиля на Кавказе, и наши отношения охватывают сотрудничество в сферах безопасности, торговли, энергетики и технологий», — заявила министр Орит Струк, отвечая на выступление депутата от имени премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Струк пояснила, что «отношения между Израилем и Азербайджаном строятся на уникальном партнерстве, основанном на взаимных интересах и многолетней дружбе». По ее словам, «Израиль продолжит укреплять сотрудничество с Азербайджаном и США и будет решительно противостоять любым попыткам его подорвать». В своем ответе министр также отметила, что диалог между странами проявляется посредством взаимных визитов, включая визит президента Израиля в Азербайджан и визит советника по национальной безопасности Азербайджана в Израиль.