Пророссийский кандидат все-таки зарегистрировался на выборах

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску вновь официально зарегистрировал в Центральном избирательном бюро свою кандидатуру на высший государственный пост в стране на выборах, которые пройдут 4 мая.

До 20 марта Центральное избирательное бюро или Конституционный суд должны сообщить, принята или отклонена кандидатура Джорджеску. На этот счет сохраняются большие сомнения, прежде всего, потому что в отношении Джорджеску заведено уголовное дело и выдвинуты шесть обвинений, главное из которых - в подстрекательстве к действиям против конституционного порядка.

Конкретно он обвиняется в попытке дестабилизировать Румынию при помощи группы наемников во главе с военным инструктором Хорациу Потрой после того, как Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов в Румынии в декабре прошлого года.