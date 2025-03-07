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Анар Багиров говорит «спасибо» омбудсмену

19:07 342

«От имени адвокатуры нашей страны выражаю глубокую признательность уважаемому уполномоченному по правам человека Азербайджанской Республики – омбудсмену Сабине Алиевой за ее внимание и поддержку адвокатуры, а также за ценные усилия по решению проблем, волнующих Коллегию адвокатов Азербайджана». Об этом в соцсетях написал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

«В результате всего этого наша надежда на то, что плодотворные переговоры, проведенные с профильными министерствами, а также достигнутая предварительная договоренность о быстром увеличении платежей на государственный счет, принесут положительные результаты, значительно возрастает», — отметил Багиров.

Отметим, что омбудсмен Сабина Алиева, представляя сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса свой отчет за 2024 год, предложила увеличить размер предусмотренной законодательством суммы на оказание юридической помощи за счет государства.

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