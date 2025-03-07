Россия взбесила Трампа

Президент США Дональд Трамп выразил сильное недовольство ударами России по Украине, которые происходят несмотря на его призывы к прекращению огня. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на чиновника Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций и тарифов в отношении РФ, пока не будет достигнуто прекращение огня в Украине.

«РФ давит на Украину — я рассматриваю возможность введения крупных банковских санкций, тарифов против России пока не будет достигнуто прекращение огня и мирного соглашения. Россия и Украина - договаривайтесь сейчас, пока не поздно!», - написал Трамп в соцсети Truth Social.