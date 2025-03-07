Европа делает первый шаг по интеграции Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен готова предложить Украине членство в едином рынке Евросоюза в рамках урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на источники в руководстве ЕС.

Издание отмечает, что Брюсселю предстоит определить, какие именно сектора экономики открывать для Украины. Также отмечается, что частичное вступление в единый рынок ЕС даст толчок украинской экономике по завершении боевых действий.

Ключевым пунктом плана является предоставление свободного от тарифов доступа для оборонной промышленности Украины. Кроме того, обсуждается открытие сектора услуг, в первую очередь IT-сферы.