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Иранцам дадут дополнительный выходной

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Иранский парламент одобрил законопроект, согласно которому четверг станет вторым выходным днём недели после пятницы.

Голосование ещё не одобрено Советом стражей, чтобы стать законом и приобрести юридическую силу.

Согласно новому решению парламента, все исполнительные органы страны должны работать с субботы по среду в течение недели.

Военные и силовые структуры, а также полиция и некоторые организации, предоставляющие услуги, такие как банки, Таможенная служба Исламской Республики Иран (IRICA), спортивные сооружения, больницы и другие медицинские центры, освобождены от действия нового постановления.

Бывшее правительство Ирана представляло законопроект, призывающий установить второй выходной день, что тогда вызвало много споров по всей стране. Представители частного сектора утверждали, что для страны было бы лучше сделать выходным днём субботу, так как это помогло бы Ирану поддерживать торговые отношения с другими странами, где суббота и воскресенье являются выходными днями.

15 мая 2024 года законодатели в предыдущем составе парламента проголосовали за то, чтобы суббота стала вторым выходным днём в стране. Позднее это решение было отклонено Советом стражей и возвращено в парламент на доработку.

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