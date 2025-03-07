Американцы готовят "белый список" для России

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел встречу с Американской торговой палатой в России, где обсуждались приоритетные меры по снятию санкций.

По его словам, ключевыми темами стали авиация, банковский сектор и инвестиции. В интервью РБК сам Эйджи рассказал, что Торговая палата готовит для правительства США документ (так называемый white paper), в котором анализируется, от каких санкций больше всего пострадали сами американские компании.

Среди предложений — снятие ограничений на поставку авиационных запчастей, возврат российских банков в SWIFT и отмена запрета на инвестиции.

РСПП поддерживает отмену санкций в авиации и банковском секторе, а также исключение экологических проектов из ограничений. Шохин добавил, что, поскольку Дональд Трамп заявил о скорой встрече с Владимиром Путиным, «белый список» для правительства США «хорошо бы подготовить в марте», чтобы «не промахнуться».