Украина может оставить Курскую область

Украина может отступить из Курской области, чтобы избежать окружения и сохранить силы на других направлениях, пишет Politico.

По данным издания, украинским командирам предстоит сложный выбор: продолжать оборону или отступить. Ошибка в моменте принятия решения может привести к потерям и окружению войск.

Аналитики отмечают, что удержание позиций в регионе имеет стратегическое значение для возможных будущих переговоров. Однако затяжная оборона с высокими потерями может ослабить украинскую армию на других участках фронта.