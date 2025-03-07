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Украина может оставить Курскую область

19:41 2411

Украина может отступить из Курской области, чтобы избежать окружения и сохранить силы на других направлениях, пишет Politico.

По данным издания, украинским командирам предстоит сложный выбор: продолжать оборону или отступить. Ошибка в моменте принятия решения может привести к потерям и окружению войск.

Аналитики отмечают, что удержание позиций в регионе имеет стратегическое значение для возможных будущих переговоров. Однако затяжная оборона с высокими потерями может ослабить украинскую армию на других участках фронта.

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