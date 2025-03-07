Зеленский не примет участие во встрече с США

Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта, сообщает Fox News со ссылкой на информированный источник.

Журналист телеканала Нана Саджая уточнила, что Зеленский не будет участвовать в переговорах с американской стороной.

Сам Владимир Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Ранее Fox News сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встреч с украинской стороной, а Axios добавил, что они состоятся 12 марта. США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Зеленского Андрей Ермак.