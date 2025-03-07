Теперь на портале «Biletim.az» можно онлайн купить билет из Нахчывана в Баку

В рамках проводимых AYNA работ по цифровизации услуг на портал « Biletim.az » добавлены рейсы Нахчыван-Баку, входящие в маршрут Баку-Нахчыван-Баку.

С сегодняшнего дня пассажиры могут приобрести билеты из Нахчывана в Баку онлайн. В качестве промежуточных пунктов на маршруте определены города Джульфа и Нахчыван.

Отметим, что онлайн-продажа билетов из Баку в Нахчыван на портале «Biletim.az» стартовала 19 декабря 2023 года.

Рейсы из комплекса Бакинского международного автовокзала в Нахчыван выполняются ежедневно. В течение дня осуществляются от 4 до 6 рейсов в зависимости от спроса. Стоимость билетов - 30 AZN.

Портал «Biletim.az» имеет ряд преимуществ с точки зрения экономии времени, обеспечения удовлетворенности пассажиров и увеличения оборота безналичных платежей в стране.

Чтобы приобрести билет, пассажирам необходимо зайти на сайт «Biletim.az» и зарегистрироваться. Приложение «Biletim» для мобильных устройств можно скачать в «App Store» и «Google Play».