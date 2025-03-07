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Путин готов к перемирию с Украиной на своих условиях

20:18 1402

Россия допускает возможность временного перемирия в Украине, если будет достигнут прогресс в переговорах по окончательному мирному урегулированию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отмечают, что прекращение боевых действий потребует согласования рамок будущего мирного соглашения.

Одним из условий Москвы является определение параметров возможной миротворческой миссии. Россия отвергает участие европейских стран, но допускает размещение миротворцев из нейтральных государств, таких как Китай.

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