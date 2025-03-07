USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
Новость дня
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

У беспорядков в Сирии израильские уши

20:27 923

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал нового сирийского лидера Ахмеда Шараа «джихадистом» и обвинил его в преступлениях против алавитского населения.

В своем заявлении в соцсети X он подчеркнул, что Израиль продолжит обеспечивать безопасность на границе, защитит общины Голан и Галилеи, а также не допустит угроз в южных районах Сирии.

«Мы не позволим никому угрожать друзскому населению. Любая агрессия против них встретит наш ответ», — заявил Кац.

Напомним, что 6 марта в сирийских провинциях Латакия и Тартус вспыхнули столкновения с участием алавитов, которых подозревают в лояльности к бывшему режиму Асада.

Бельгия даст Украине оружие на миллиард
Бельгия даст Украине оружие на миллиард
21:07 427
Экстренное заявление Трампа
Экстренное заявление Трампа
20:48 1775
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США главное на этот час
18:36 4343
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан новая геоэкономика
13:30 5267
У беспорядков в Сирии израильские уши
У беспорядков в Сирии израильские уши
20:27 924
Украина может оставить Курскую область
Украина может оставить Курскую область
19:41 2420
Трамп: «Я верю Путину, Россия бомбит Украину»
Трамп: «Я верю Путину, Россия бомбит Украину» обновлено 21:25
21:26 4098
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни главное на этот час
17:50 2614
Европа готовится к большой войне
Европа готовится к большой войне наша аналитика
12:54 5503
Азербайджан отказался от ПАСЕ
Азербайджан отказался от ПАСЕ
18:35 3682
Трамп обрушил Мосбиржу
Трамп обрушил Мосбиржу обновлено 21:15
21:15 4487

ЭТО ВАЖНО

Бельгия даст Украине оружие на миллиард
Бельгия даст Украине оружие на миллиард
21:07 427
Экстренное заявление Трампа
Экстренное заявление Трампа
20:48 1775
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США главное на этот час
18:36 4343
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан новая геоэкономика
13:30 5267
У беспорядков в Сирии израильские уши
У беспорядков в Сирии израильские уши
20:27 924
Украина может оставить Курскую область
Украина может оставить Курскую область
19:41 2420
Трамп: «Я верю Путину, Россия бомбит Украину»
Трамп: «Я верю Путину, Россия бомбит Украину» обновлено 21:25
21:26 4098
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни
Стратегическое энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем: SOCAR подпишет план в ближайшие дни главное на этот час
17:50 2614
Европа готовится к большой войне
Европа готовится к большой войне наша аналитика
12:54 5503
Азербайджан отказался от ПАСЕ
Азербайджан отказался от ПАСЕ
18:35 3682
Трамп обрушил Мосбиржу
Трамп обрушил Мосбиржу обновлено 21:15
21:15 4487
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться