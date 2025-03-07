У беспорядков в Сирии израильские уши

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал нового сирийского лидера Ахмеда Шараа «джихадистом» и обвинил его в преступлениях против алавитского населения.

В своем заявлении в соцсети X он подчеркнул, что Израиль продолжит обеспечивать безопасность на границе, защитит общины Голан и Галилеи, а также не допустит угроз в южных районах Сирии.