У беспорядков в Сирии израильские уши
Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал нового сирийского лидера Ахмеда Шараа «джихадистом» и обвинил его в преступлениях против алавитского населения.
В своем заявлении в соцсети X он подчеркнул, что Израиль продолжит обеспечивать безопасность на границе, защитит общины Голан и Галилеи, а также не допустит угроз в южных районах Сирии.
«Мы не позволим никому угрожать друзскому населению. Любая агрессия против них встретит наш ответ», — заявил Кац.
Напомним, что 6 марта в сирийских провинциях Латакия и Тартус вспыхнули столкновения с участием алавитов, которых подозревают в лояльности к бывшему режиму Асада.