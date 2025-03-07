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У Маска проблемы: поджигают Tesla, взрывается Starship

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
20:35 1253

Недели две назад на ветровых стеклах автомобилей, выставленных на смотровых площадках в Америке, стали в массовом порядке появляться надписи краской: «Nazi». Граждане этой страны не могут забыть зигующее приветствие, с которым Маск выступил на одном из митингов после инаугурации Трампа.

Жертвами таких надписей, а также оскорблений стали ни в чем не повинные люди. Одна из них — 54-летняя врач Дженнифер Требб, зарегистрированная демократка. Два года назад она приобрела автомобиль Tesla, считая, что совершила шаг в будущее.

Однако в феврале Требб пересмотрела свое отношение к автомобилю и всей империи электрокаров Илона Маска. Ей, как и десяткам тысяч других американцев, совершенно не понравились энергичные действия мультимиллиардера по сокращению штатов федеральных ведомств, которые они сочли явным превышением его полномочий.

Во Франции массово сжигают автомобили Tesla

А несколько дней назад, когда госпожа Требб вылезала из своей Tesla на парковке у супермаркета, ее назвали «нацисткой». Тогда, придя домой, она сказала супругу: «Все, с меня хватит!». И после этого поменяла в режиме trade in свой «электромобиль будущего» на бензиновый Mercedes. Ее не остановило даже то, что она сильно потеряла в деньгах. За ее проданную машину, у которой был пробег всего 10 тысяч миль, она получила 32 тысячи долларов из первоначальной цены 55.800 долларов.

А те, кто еще не успел продать свои электрокары, спешно клеят на бамперы или даже на двери стикеры со словами: «Я купил этот автомобиль еще до того, как Маск сошел с ума».

Хаотические действия Илона Маска по уничтожению традиционных министерств и ведомств Америки (чего стоит одна из его инициатив по ликвидации Министерства образования) действительно наводят американцев на мысль, что у него с головой не все в порядке. Об этом говорит и то, что он совершенно перестал уделять внимание своей империи, которая устремилась вниз в крутом пике.

Недели две назад на ветровых стеклах автомобилей, выставленных на смотровых площадках в Америке, стали в массовом порядке появляться надписи краской: «Nazi»

В 2015 году, когда он начал продавать Tesla, число сбытых машин составляло 50 тысяч. В 2019 году это число выросло до 367.500, а в 2021-ом до одного миллиона. Это было всемирной модой - покупать инновационную машину и при этом не тратиться на бензин.

Однако в 2024 году Tesla впервые зарегистрировала в Америке ежегодные продажи, которые не превысили 50 тысяч автомобилей.

Но еще более драматическое положение складывается для Илона Маска в Европе. Там повсеместное негодование вызвали его попытки вмешиваться во внутреннюю политику государств и откровенное восхваление ультраправых. Продажи его машин в Германии с ее крупнейшим автомобильным рынком на континенте упали в феврале на 76 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение на 26 процентов зарегистрировано в феврале во Франции.

Активисты в Лондоне стали настойчиво призывать владельцев Tesla продавать свои автомобили. Во французском Страсбурге напротив офиса продаж на этой неделе выстроился пикет с лозунгами: «Америка, держись подальше от Европы!». На юге Франции несколько машин было подожжено.

Нацист Маск продолжает наступление на либеральные свободы

Цена на акции компании по сравнению с декабрьским пиком, когда она взлетела на волне победы Трампа, упала на 40 процентов. Сама компания перестал быть «триллионной», а состоянии самого Маска по данным Forbes сократилось за два месяца на 121.2 миллиарда долларов. И, хотя он по-прежнему остается самым богатым человеком на планете, (вторым является Марк Цукерберг, владелец Meta, который ему уступает 120 миллиардов) его состояние тает на глазах.

Акционеры Tesla живо интересуются, собирается ли он вернуться к управлению компанией или всю недюжинную энергию будет тратить на увольнение федеральных работников. В шоурумах Tesla в крупнейших городах страны — Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско, Тусоне, а всего в 90 офисах продаж собираются сотни людей, протестующих против незаконной деятельности Маска. В Нью-Йорке таковых в минувший уик-энд было 300 человек, пришедших с лозунгами «Долой Tesla», 9 из них были арестованы.

Однако развал автомобильной империи - не единственная крупная неприятность Илона Маска. В четверг при входе в атмосферу взорвалась его ракета Starship, и ее осколки щедро посыпали землю штата Флорида. Это был восьмое испытание Starship. Предыдущее в январе также закончилось неудачей.

А ракета Маска, в которой не было экипажа, потеряла контакт с землей, на ней произошел пожар, и она развалилась на куски

В сообщение компании Маска SpaceX говорится, что ракета, в которой не было экипажа, потеряла контакт с землей, на ней произошел пожар, и она развалилась на куски.

Starship, в который NASA вложила 4 миллиарда долларов, является основным элементом в амбициозных планах Маска по колонизации Марса и возвращению американских астронавтов на Луну. В одном из недавних сообщений SpaceX говорится, что «после колонизации Луны и Марса работы в других частях Вселенной будут продолжены».

Однако для этого Илону Маску нужно будет разобраться со своими прожектами на Земле. Прежде всего ему следует понять, что именно он делает…

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