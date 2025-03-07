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Экстренное заявление Трампа

20:48 1783

Белый дом сообщил о предстоящем выступлении президента США Дональда Трампа, запланированном на сегодня.

Как передает РИА Новости, информация о заявлении появилась всего за полчаса до назначенного времени, а в расписание американского лидера были внесены изменения.

Согласно заявлению Белого дома, обращение Трампа пройдет в Овальном кабинете, а присутствовать на нем смогут лишь заранее аккредитованные журналисты.

Ранее, 7 марта, Трамп опубликовал пост в Truth Social, в котором заявил, что Россия «разносит» Украину на поле боя, и отметил, что рассматривает возможность введения «масштабных санкций» против РФ, если не удастся достичь договоренности о прекращении огня.

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